В России увеличат количество заправок для электромобилей и ограничат использование машин с ДВС

Также планируется ограничить доступ автомобилей с ДВС в определённые в дальнейшем экологичные зоны, в том числе внутри городов. Для борьбы с шумом автомобилей планируется установка шумозащитных экранов и ограничение скорости движения в жилых кварталах, а также использование «цифровых методов контроля шума».

В стратегии отмечено, что переход автовладельцев на общественный транспорт является «безальтернативным». При этом в Министерстве транспорта подчеркнули, что никакого ограничения использования личного транспорта не предполагается. По словам представителей ведомства, улучшение экологии будет происходит естественным образом за счёт обновления парка неэкологичных автомобилей и переход автовладельцев на личный транспорт более экологичного класса.

Кроме того, в соответствии с предлагаемой транспортной стратегией в России должно быть увеличено количество заправочных станций для электромобилей. Их количество должно быть увеличено более чем в 1 тысячу раз — до примерно 250 тысяч, также планируется построить на основных трассах специализированные автосервисы и поставить пункты утилизации батарей.