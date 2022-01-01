В России увеличат минимальный возраст для владения оружием уже в 2022 году

Так, если ранее такое право имели люди старше 18 лет, то уже совсем скоро этот возраст увеличат до 21 года. И с момента вступления обновлённого закона в силу, эта категория россиян будет лишена возможности приобретать целый ряд огнестрельного оружия. В том числе охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Стоит отметить, что свежие правила не будут касаться тех, кто уже прошёл либо проходит военную службу. При этом новая версия закона вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. К таковым начнут относиться наличие двух и более погашенных судимостей.