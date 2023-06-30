В России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

Сообщается, что это рекордный прирост по сравнению с предыдущими годами. Более того, ожидаемая продолжительность жизни в России превысила уровень до пандемии.

Также Минздрав сообщил, что показатель младенческой смертности снизился до 4,1 на тысячу рождённых. В 2022 году был зафиксирован исторический минимум в этой области.

За 2022 год ожидаемая средняя продолжительность жизни в России выросла на 2,66 года, достигнув отметки в 72,76. Это самый высокий годовой прирост с 1990-х годов. После пандемии данный показатель сокращался: в 2020 году на 1,8 года, а в 2021 году ещё на 1,4 года.

Напомним, что ранее в 2021 году президент РФ Владимир Путин поставил амбициозную задачу — достичь средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году.