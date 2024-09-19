В России увеличили эффективность ремонта нефтяных скважин

В нефтедобывающей отрасли перед ремонтом скважины проводят её глушение, чтобы перекрыть выход нефти с помощью специальной жидкости. Однако такие реагенты могут негативно повлиять на характеристики породы, особенно в коллекторных системах с высокой проницаемостью и множеством трещин. Учёные из Пермского Политеха решили изучить, как фильтрат жидкости влияет на карбонатные коллекторы, так как о его воздействии на терригенные коллекторы уже известно, а для карбонатных пока не было детальных исследований.

Карбонатные коллекторы состоят в основном из кальцита и доломита, и нефть в них фильтруется через развитую сеть трещин и каверн. Специальные жидкости для глушения должны быть безопасными и не допустить выброса нефти, однако, когда такие растворы попадают в призабойную зону, это может ухудшить фильтрационно-ёмкостные характеристики горной породы. Исследования показывают, что это обстоятельство значительно осложняет запуск скважины после ремонта и снижает её производительность.

В ходе экспериментов учёные собрали образцы из двух месторождений и проверили, как различные факторы, такие как состав жидкости и температура, влияют на свойства карбонатных коллекторов. В результате было установлено, что после глушения проницаемость породы снижается на 32,4%, поскольку растворение карбонатов приводит к смещению мелких частиц. Доктор технических наук Дмитрий Мартюшев отметил, что такое исследование помогает лучше понять, как жидкости взаимодействуют с карбонатными коллекторами, и указал на важность учёта этих факторов при использовании водных растворов в нефтедобыче. Учёные также рекомендуют рассмотреть изменение минерализации воды или применение наночастиц для сохранения геохимического равновесия и минимизации негативного воздействия на горные породы.