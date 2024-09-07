В России увеличили производство медицинского сырья из чайного гриба

Российские учёные провели эксперименты с различными методами получения бактериальной целлюлозы, полезного продукта, который вырабатывается чайным грибом. Они выяснили, что при использовании соевой патоки, побочного продукта переработки соевых бобов, микроорганизмы вырабатывают на 57% больше этого вещества по сравнению с традиционной средой на основе чая с сахаром. Это открытие может значительно удешевить массовое производство бактериальной целлюлозы, которая используется в медицине для лечения ран и восстановления тканей.

Бактериальная целлюлоза — это биополимер, востребованный в разных областях, включая медицину и косметологию. Для получения больших объёмов этого вещества учёные применяют чайный гриб, но традиционные методы требуют дорогих питательных сред. Поэтому специалисты из разных университетов, включая ИТМО, предложили использовать соевую патоку, которая в России производится в огромных количествах, чтобы сделать процесс более доступным.

В ходе исследований учёные протестировали пять различных сред для роста чайного гриба, и оказалось, что соевая патока даёт лучшие результаты. Это значит, что использование дешёвых растительных отходов может не только снизить затраты на производство, но и обеспечить необходимое количество бактериальной целлюлозы. По мнению экспертов, такой подход может помочь в создании высококачественных медицинских материалов, которые эффективно лечат раны и обладают отличными механическими свойствами.