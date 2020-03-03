В России увеличились мошенничества с бонусами скидочных карт

Так, согласно опубликованным данным, в прошлом году число попыток использовать скидочные бонусы жителей России в некоторых компания достигло нескольких тысяч в месяц. ”В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку”, - сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Кроме того, по его словам, жертва мошенничества может даже не знать о существовании своего аккаунта, продолжая копить бонусы путем прикладывания пластиковой карты, в то время как злоумышленник будет иметь доступ к их списыванию в онлайн-профиле.

Тенденцию увеличения мошенничества с бонусами скидочных карт также зафиксировал и председатель комитета по торговле общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров, отметив при этом, что чаще всего этим пользуются сами сотрудники магазинов. ”Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки”, - поделился Федоров.