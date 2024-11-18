В России увеличилось число фишинговых атак через WhatsApp* и Telegram

Фишинговые атаки через мессенджеры Telegram и WhatsApp* становятся всё более частым явлением, сообщил Евгений Панков, руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ. По его словам, за 10 месяцев 2024 года было заблокировано 2374 фейковых домена, маскирующихся под Telegram, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество поддельных сайтов, связанных с WhatsApp, также выросло — с 205 до 1036, что более чем в пять раз превышает прошлогодние показатели.

Мошенники активно используют периоды массовых распродаж, таких как «чёрная пятница» и предновогодние скидки. Пользователей заманивают предложениями закрытых акций с огромными скидками, объяснил Панков. Несмотря на это, перед Всемирным днём шопинга 11 ноября существенного роста атак зафиксировано не было. Эксперт уточнил, что злоумышленники часто подделывают ссылки на крупные маркетплейсы, чтобы обмануть покупателей.

Осведомлённость пользователей о фишинговых схемах постепенно растёт, что снижает количество успешных атак. Панков отметил, что это стало возможным благодаря активной работе СМИ и компаний в области кибербезопасности, которые помогают людям распознавать угрозы и избегать мошенничества. Эксперт призвал пользователей быть внимательными при переходе по неизвестным ссылкам и не поддаваться на слишком заманчивые предложения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена