В России увеличилось число кибератак на банковские счета

Количество атак с использованием банковских троянов в 2024 году выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, как сообщают эксперты «МегаФона». Эти программы, маскирующиеся под легальное ПО, не только крадут личные данные, но и могут привести к утрате денег. Доля банковских троянов среди всех заражений мобильных устройств увеличилась с прошлогодних 5–7% до 20%, и, по прогнозам, этот показатель продолжит расти.

Распространяются такие вирусы через разные каналы — от скачивания APK-файлов до фальшивых магазинов приложений, рассылок по мессенджерам, электронной почте и СМС. С начала 2024 года специалисты заблокировали свыше 3,5 миллиона подозрительных сообщений, содержащих фишинг или вирусы. Вредоносные ссылки могут быть и в рекламных баннерах или push-уведомлениях, что усложняет их обнаружение пользователями.

Ежедневно эксперты находят сотни новых мошеннических доменов, созданных для кражи данных. С начала года было выявлено более 135 тысяч таких сайтов. Вирусы могут запрашивать доступ к СМС, вызовам и контактам, что позволяет злоумышленникам перехватывать важные сообщения, включая коды авторизации. Для защиты рекомендуют не открывать подозрительные ссылки, не давать доступ к личным данным, ненадёжным приложениям и регулярно использовать антивирусные программы.