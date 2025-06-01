В России увеличилось число случаев фейковых каналов знаменитостей в Telegram

Мошенники начали подделывать Telegram-каналы популярных блогеров, чтобы обманом выманивать деньги у подписчиков. По словам эксперта проекта «Народный фронт. Аналитика» Аллы Храпуновой, злоумышленники создают копии каналов, внешне идентичные оригинальным, и включают в них подписчиков без их ведома. Затем аферисты размещают посты с предложениями вложиться в инвестиции или приобрести сомнительные курсы.

Эксперт подчеркнула, что массовое создание таких поддельных каналов стало серьёзной проблемой, но пока нет эффективных методов борьбы с этим явлением. Основной удар приходится на доверчивых пользователей, которые не сразу замечают подлог. Злоумышленники действуют хитро, маскируя свои объявления под обычные посты блогеров, чтобы обман выглядел убедительно.

Чтобы защититься, Храпунова рекомендовала пользователям включать настройки, запрещающие добавление в группы и каналы неизвестными людьми. Эта простая мера может значительно снизить риск попадания в мошеннические схемы. Эксперт добавила, что быть внимательными и проверять информацию от блогеров важно как никогда, ведь аферисты не останавливаются на достигнутом.