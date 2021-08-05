В России уволили 150 работников «на удалёнке» за редкое использование рабочих чатов и электронной почты

Xsolla — компания, которая развивает решения для упрощённого приёма платежей издателя разработчиками и дистрибьютерами игр. Как сообщается, большей частью основой для разговоров об увольнении такого количества сотрудников стали высказывания Александра Агапитова в Twitter. Кроме того, эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Поводом для увольнения стал анализ сотрудников «в Жире (Jira), Гугл Почте, документах, дашбордах, конфлюенс» и пометка их как плохо работавших во время удалённой работы. Чуть позже Александр Агапитов прокомментировал своё решение так: «Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всём: от стандарта оперирования до системы компенсации». Также владелец компании отметил, что поможет всем уволенным сотрудникам найти хорошую работу.

Примечательно, что после увольнения многим бывшим сотрудникам сразу же начали предлагать работу такие компании, как Dodo Pizza, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента».