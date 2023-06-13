В России «узаконят» пиратское ПО

Власти готовятся внести изменения в законодательство, чтобы предоставить возможность компаниям использовать иностранную интеллектуальную собственность без согласия правообладателей, но с выплатой компенсации. Эти изменения будут применяться только в определённых случаях и будут ограничены иностранным программным обеспечением.

Создание списка разрешённых товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые могут использоваться без согласия правообладателей, находится в планах властей России. Однако это будет распространяться только на некоторые случаи, определённые органами власти. Министерство цифрового развития и другие ведомства работают над поправками, которые позволят правительству делегировать полномочия по формированию такого списка.

Эти изменения имеют целью временное использование иностранного программного обеспечения, чтобы компании могли постепенно перейти на отечественные продукты. Они также направлены на минимизацию ущерба от санкций и поддержку отечественных правообладателей. Однако эта инициатива вызывает разногласия среди производителей программного обеспечения и прокатчиков фильмов, которые выступают против неё.

Подобная схема уже применяется в Белоруссии, и в России её считают уникальной. В международных соглашениях есть возможность принудительного лицензирования, но только в определённых случаях, чтобы ограничить злоупотребление правообладателями. Однако текущие санкции и ограничения в финансовых операциях усложняют процесс взыскания компенсаций с иностранных счетов.

Государство понимает риски, связанные с использованием иностранного программного обеспечения в критически важной инфраструктуре, поэтому принудительное лицензирование может быть оправдано в определённые моменты. Однако это также мешает развитию отечественных разработчиков и внедрению их продуктов. Компании из недружественных стран, нарушившие свои обязательства, могут быть лишены лицензионных отчислений.

В целом, предлагаемые изменения в законодательстве позволят российским компаниям временно использовать иностранную интеллектуальную собственность, соблюдая определённые условия и выплачивая компенсацию. Они также нацелены на защиту интересов отечественных правообладателей и минимизацию последствий санкций. Однако они вызывают дискуссии и споры среди различных заинтересованных сторон.