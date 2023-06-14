В России уже начали продавать новый шлем Apple Vision Pro по завышенной в два раза цене

В России уже начали продавать новый шлем Apple Vision Pro по завышенной в два раза ценеТакой способ покупки вызывает вопросы
Гарнитура Apple Vision Pro, которая была представлена компанией Apple 5 июня, уже доступна для предзаказа на торговых площадках и в интернет-магазинах России.
Однако цена этого устройства доходит до 500 тыс рублей, в то время как официальная стоимость в США не доходит и 300 тыс рублей в переводе на нашу валюту.
При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают о возможных рисках, связанных с предзаказом дорогого устройства. Возможны случаи мошенничества и вымогательства, а также потенциальное использование персональных данных клиентов для социальной инженерии.
Стоит отметить, что эксперты считают, что первое поколение гарнитуры Apple Vision Pro вряд ли станет популярным. Они рекомендуют ожидать появления устройства на рынке через официальный импорт, вместо того чтобы рисковать с предзаказом.
Apple Vision Pro в параллельном импорте РФ в основном будет пользоваться спросом у двух категорий покупателей. Первая и более многочисленная — всё те же мобильные разработчики, которые будут изучать меню, анимации, места расположения элементов и другие особенности оформления приложений в операционной системе Apple для VR-очков <...> Вторая категория покупателей — обеспеченные любители футуризма и фанаты экосистемы Apple, для которых возможность прикоснуться к «будущему» и первыми освоить навыки работы в системе для компьютеров нового типа важнее сиюминутных затрат на само устройство.
Стоит отметить, что в целом гарнитура Apple Vision Pro представляет собой значимое новшество, однако покупателям рекомендуется быть осторожными при предзаказе. А ещё лучше дождаться его официального запуска и приобрести через официальные каналы продаж.