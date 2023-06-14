В России уже начали продавать новый шлем Apple Vision Pro по завышенной в два раза цене

Однако цена этого устройства доходит до 500 тыс рублей, в то время как официальная стоимость в США не доходит и 300 тыс рублей в переводе на нашу валюту.

При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают о возможных рисках, связанных с предзаказом дорогого устройства. Возможны случаи мошенничества и вымогательства, а также потенциальное использование персональных данных клиентов для социальной инженерии.

Стоит отметить, что эксперты считают, что первое поколение гарнитуры Apple Vision Pro вряд ли станет популярным. Они рекомендуют ожидать появления устройства на рынке через официальный импорт, вместо того чтобы рисковать с предзаказом.