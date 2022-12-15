В России уже нет эпидемии коронавируса. Но есть риск заболеть другой болезнью

В России уже нет эпидемии коронавируса. Но есть риск заболеть другой болезньюОб этом напомнил инфекционист
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский посоветовал не забывать о гриппе, который развивается сейчас в России.
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По его словам, в стране нет никаких ограничений, связанных с коронавирусом, не запрещены никакие праздничные мероприятия. Но COVID-19 — не единственный респираторный вирус, не стоит забывать о гриппе, который не менее опасен.
Учитывая, что появляется всё больше заболевших свиным гриппом, стоит задуматься о целесообразности вечеринок и других корпоративных праздников.
«На сегодняшний момент Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, но, тем не менее, нужно помнить, что коронавирус — далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые у нас есть», — напомнил специалист.