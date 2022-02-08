В России уже с февраля начнут выдавать QR-коды при положительном тесте на антитела

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В России уже с февраля начнут выдавать QR-коды при положительном тесте на антителаПри этом есть там и некоторые непонятные моменты
Как стало известно, в России появится новая возможность получить QR-код. На этот раз речь идёт о том, чтобы выдавать его тем людям, которые получили положительный результат теста на антитела.
Что интересно, новая мера предусматривает выдачу QR-кодов даже тем людям, которые болели неофициально. Более того, заявляется о выдаче кодов и акцинировавшимся в других странах. При этом начнётся процесс лишь с 21 февраля 2022 года.
Срок действия такого QR-кода составит полгода. Отмечается также, что его получат и те, чей ПЦР оказался положительным. При этом такой код будет действовать уже год. Не совсем, правда, понятно, зачем это сделано.
Напомним, что в ряде регионов России QR-коды необходимы для получения доступа к тем или иным заведениям. Например, в Татарстане запрещено посещать ТЦ, кинотеатры и многие другие общественные места без подтверждения вакцинации или ПЦР-тестирования.
Источник: Интернет-портал правовой информации