В России уже с февраля начнут выдавать QR-коды при положительном тесте на антитела

Что интересно, новая мера предусматривает выдачу QR-кодов даже тем людям, которые болели неофициально. Более того, заявляется о выдаче кодов и акцинировавшимся в других странах. При этом начнётся процесс лишь с 21 февраля 2022 года.

Срок действия такого QR-кода составит полгода. Отмечается также, что его получат и те, чей ПЦР оказался положительным. При этом такой код будет действовать уже год. Не совсем, правда, понятно, зачем это сделано.

Напомним, что в ряде регионов России QR-коды необходимы для получения доступа к тем или иным заведениям. Например, в Татарстане запрещено посещать ТЦ, кинотеатры и многие другие общественные места без подтверждения вакцинации или ПЦР-тестирования.