Наука и технологии
Сегодня 11:17
В России уже в 2021 году появится собственный аналог YouTube
На базе печально известного Rutube
Как стало известно, «Газпром-медиа» готовит на 2021 год крупный сюрприз. Госкорпорация намерена выпустить собственный аналог YouTube на базе уже существующего Rutube.
Модернизация последнего осуществляется уже в течение около года, передаёт слова главы медиахолдинга Александра Жарова издание Коммерсантъ. Вместе с тем, в компании также работают и над вторым проектом, который, судя по описанию, должен будет конкурировать уже с TikTok.
У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка.