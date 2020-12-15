В России уже в 2021 году появится собственный аналог YouTube

У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года, работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка.