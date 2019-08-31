В России ужесточат борьбу с пиратским контентом

Как мы уже писали, Роскомнадзор совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group разработал новые требования к поисковым системам, работающим в России. Согласно правилам, поисковики будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов.

Теперь председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил дополнительные подробности о законопроекте «об оперативной блокировке пиратского контента».

Левин заявил, что комитет внимательно изучит предложения и на их основе будет подготовлен законопроект, который предполагается внести на рассмотрение парламентариев уже до конца сентября этого года.

Парламентарий подчеркнул: «Предлагаемые изменения сохраняют для правообладателей возможность напрямую обращаться к операторам поисковых систем, но в то же время расширяются возможности уполномоченных организаций, действующих от лица правообладателей. Ожидается ,что это позволит более эффективно противостоять интернет-пиратству».

Он добавил, что, по оценкам экспертов, в настоящее время сайты, размещающие нелегальный контент, получают основной трафик через поисковые запросы.

Леонид Левин отметил, что предложения базируются на практике исполнения антипиратского Меморандума, подписанного крупнейшими отечественными интернет-компаниями и правообладателями, действие которого было продлено по итогам совещания сторон, прошедшего вчера в ситуационном центре Роскомнадзора.