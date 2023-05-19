В России ужесточат наказание за незаконный сбор биометрии

Биометрические данные — это уникальная информация о человеке. Например, отпечатки пальцев или голос. Такую информацию обычно собирают банки для быстрого распознавания клиента.

Но если банковский сотрудник соберёт такие данные без вашего разрешения, то его могут оштрафовать на 100 тыс рублей или даже больше. А если банк будет снова и снова нарушать это правило, то у него могут забрать до 1,5 млн рублей в виде штрафов.

Для этого правительство России хочет ввести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях. Займётся данным вопросом Банк России.

Отметим, что сейчас за сбор биометрических данных без разрешения можно получить штраф: для обычных работников — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц, то есть организаций — от 30 до 150 тысяч рублей.

К слову, ещё в конце 2022 года в России уже запретили собирать биометрические данные без разрешения. Подписанный президентом закон также говорит, что нельзя дискриминировать тех, кто не хочет отдавать свои биометрические данные.