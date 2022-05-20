В России ужесточат наказание за «слив» персональных данных

Согласно законопроекту, должны быть внесены изменения в закон «О персональных данных» и иные законодательные акты России. Поправки предполагают усовершенствование правовой защиты субъектов персональных данных и улучшение механизмов контроля.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что операторы персональных данных обязаны немедленно сообщать об инцидентах с обрабатываемыми ими базами персональных данных соответствующим органам. Кроме того, операторы персональных данных должны обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.