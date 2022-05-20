В России ужесточат наказание за «слив» персональных данных

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В России ужесточат наказание за «слив» персональных данныхРекомендуется принять законопроект в первом чтении
Комитет Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал депутатскому корпусу в первом чтении принять законопроект об ужесточении наказания за утечку персональных данных граждан операторами обработки таких данных и усиления госконтроля в этой сфере.
Согласно законопроекту, должны быть внесены изменения в закон «О персональных данных» и иные законодательные акты России. Поправки предполагают усовершенствование правовой защиты субъектов персональных данных и улучшение механизмов контроля.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что операторы персональных данных обязаны немедленно сообщать об инцидентах с обрабатываемыми ими базами персональных данных соответствующим органам. Кроме того, операторы персональных данных должны обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: