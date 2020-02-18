Наука и технологии
Сегодня 20:38
В России ужесточат наказание за утечку персональных данных
Для этого планируется начать сотрудничество с силовиками
В сети появилась информация о том, что Центробанк России займется более тщательной слежкой за безопасностью персональных данных россиян — для этого ведомство наладит тесное сотрудничество с силовыми службами.
Таким образом планируется ужесточить наказание людей, допустивших либо организовавших утечку персональных данных граждан России — например, в будущем, уголовным преступлением может считаться ксерокопия паспорта, которая привела к утечке информации.
”Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные”, — рассказал зампреда Центробанка Дмитрий Скобелкин.