В России ужесточат наказание за утечку персональных данных

Таким образом планируется ужесточить наказание людей, допустивших либо организовавших утечку персональных данных граждан России — например, в будущем, уголовным преступлением может считаться ксерокопия паспорта, которая привела к утечке информации.

”Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные”, — рассказал зампреда Центробанка Дмитрий Скобелкин.