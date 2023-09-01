В России ужесточили контроль за легковыми такси

В России с 1 сентября начала действовать новая система для легковых такси, которая призвана сделать поездки безопаснее. Эта система работает на платформе «Гостех» и охватывает более 20 миллионов граждан и 453 тысячи такси.

Кроме того, в каждом регионе будут созданы три реестра: один для перевозчиков, другой для автомобилей и третий для служб заказа такси. Все данные о предоставлении лицензий, их приостановлении и возобновлении будут регулярно обновляться в федеральной системе такси, что улучшит контроль и прозрачность в сфере такси.

Эти шаги помогут усилить государственный контроль и сделать такси более законным и надёжным для пассажиров.