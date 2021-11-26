В России узнали, кто проделал дыру в корпусе МКС

При это ни NASA, ни Роскосмос не подтверждают подобных заявлений. Но российский космонавт Елена Кондакова и бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский говорят, что именно Ченселлор является «автором» дыры.

Причины, по которым она могла это сделать, раньше не назывались, но теперь выдвигают как минимум две версии: проблемы со здоровьем и скандал на почве личных отношений.

Согласно первой версии, у Ченселлор в шейной вене образовался тромб, она хотела быстрее попасть домой, но требования эвакуации грозили астронавту карьерой и серьёзными финансовыми издержками для NASA. Вторая версия предполагает, что у женщины возникли романтические отношения с одним из членов экипажа, но в космосе пара поругалась, и Ченселлор не могла находиться с бывшим возлюбленным в замкнутом пространстве.

Напомним, 30 августа 2018 года в корпусе МКС, в бытовом отсеке «Союза МС-09», прямо за санузлом, были обнаружены семь следов попыток сверления и одну сквозную дыру, из-за которой на станции упало давление. Сразу же было начато разбирательство.