В России в 10 раз вырос интерес к киберспорту всего за год

В августе 2024 года число зрителей киберспортивных трансляций на платформе Okko выросло в 10 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Время, которое пользователи потратили на просмотр соревнований, увеличилось в пять раз. Такой взлёт интереса связан с трансляцией ведущих турниров ESL, качественным освещением событий и удобством просмотра на OTT-платформе.

Особенно популярным событием стал IEM Cologne 2024, который обошёл IEM Katowice 2024 по количеству зрителей в 1,4 раза, а по времени просмотра — в два раза. По данным ESL, аудитория турнира по CS2 в IEM Cologne превысила миллион пользователей. Okko, начавший показывать киберспорт в 2022 году, предоставляет своим пользователям полный доступ к мировым турнирам по CS2 и DOTA 2 с аналитикой и комментариями от профессионалов.

Камаль Гериханов, руководитель киберспортивного направления Okko, отметил, что за год интерес к киберспорту на платформе вырос в 10 раз. Он добавил, что Okko продолжит развивать это направление, предлагая новые возможности для поклонников киберспорта в России.