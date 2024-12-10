В России в 2,5 раза выросла популярность ИИ-секретарей

Недавний опрос, проведённый компанией МТС, показал, что россияне стали значительно чаще использовать цифровых секретарей для обработки телефонных звонков. Частота использования таких сервисов увеличилась на 145%, то есть почти в два с половиной раза. По словам респондентов, основными причинами стали удобство и желание избежать общения с незнакомыми номерами, а также тревожность по поводу возможных нежелательных звонков.

В среднем, каждый пользователь переводит 55 вызовов на автоответчик в месяц. Это позволяет сосредоточиться на важных делах, не отвлекаясь на ненужные разговоры. Например, сервис МТС Секретарь помогает пользователям, принимая звонки за них и предоставляя информацию в текстовом и аудиоформате. Это особенно удобно, когда нет возможности ответить на звонок сразу.

Анализ показал, что предпочтения в общении сильно различаются в зависимости от возраста. Люди в возрасте 35-55 лет чаще используют традиционные телефонные звонки, в то время как молодёжь (14-30 лет) предпочитает мессенджеры и голосовые сообщения. Интересно, что женщины оказались более настороженными в отношении звонков с неизвестных номеров: 31% из них испытывают тревогу, тогда как среди мужчин этот показатель составил всего 20%.