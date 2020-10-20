Наука и технологии
Сегодня 16:00
В России в 2021 году цены на интернет могут вырасти на 15%
Некоторые специалисты считают, что тарифы могут вырасти на 20%
В следующем году россияне могут столкнуться с повышением цен на интернет. В этом уверены 86% представителей крупнейших фиксированных сетей России, предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, телевидения и других услуг.
Специалисты предположили, что их тарифы увеличатся на 10–15%. В то же время, порядка 10% топ-менеджеров, участвующих в опросе, считают, что стоимость обслуживания увеличится более чем на 20%. А по мнению 74% опрошенных руководителей, тарифы “взлетят” больше прогнозируемого уровня инфляции.
Предполагается, что связано это может быть как с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19, так и со снижением курса рубля. 30% опрошенных участников рынка считают, что повышение цен может быть обусловлено и требованиями внутреннего законодательства.