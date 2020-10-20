В России в 2021 году цены на интернет могут вырасти на 15%

Специалисты предположили, что их тарифы увеличатся на 10–15%. В то же время, порядка 10% топ-менеджеров, участвующих в опросе, считают, что стоимость обслуживания увеличится более чем на 20%. А по мнению 74% опрошенных руководителей, тарифы “взлетят” больше прогнозируемого уровня инфляции.

Предполагается, что связано это может быть как с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19, так и со снижением курса рубля. 30% опрошенных участников рынка считают, что повышение цен может быть обусловлено и требованиями внутреннего законодательства.