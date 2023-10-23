В России в 2024 году появится отечественный миниатюрный электромобиль

В конце 2024 года российский автозавод «Автотор» начнёт массовое производство нового компактного электромобиля под названием «Амбер». Этот электромобиль будет иметь современную конструкцию и будет производиться на отдельной производственной площадке, спроектированной для выпуска 50 000 машин в год.

Для разработки и запуска «Амбера» в производство будет выделено около 500 миллионов рублей. Особое внимание также уделено созданию лаборатории для исследования и тестирования электрических систем. Этот проект планируется завершить в ближайшем будущем, проведя необходимые испытания и начав локализацию производства ключевых компонентов, таких как редукторы, аккумуляторы, силовая электроника и электромоторы.

Автомобиль «Амбер» будет предлагаться в разных модификациях, включая разные типы кузовов и силовых систем, включая электрические и бензиновые двигатели. В планах также учесть потребности различных групп потребителей, включая молодёжь, семьи, сервисы каршеринга, доставки и людей с ограниченными физическими возможностями.