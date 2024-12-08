В России в 2025 году выпустят электромобиль Amber

В следующем году в продаже появится новый российский электромобиль Amber, разработанный в «Мосполитехе», куда входят МГИУ и МАМИ. Цена автомобиля, как ожидается, составит около 1 млн рублей. Недавно в интернете появилась фотография модели с закрытой презентации, где её внешний вид заметно улучшился по сравнению с прототипом, представленным год назад.

Электромобиль Amber относится к классу L7, что соответствует тяжёлому квадроциклу или компактному внедорожнику. Его конструкция включает каркасно-панельное основание из труб и композитные внешние элементы. Производство планируют запустить на калининградском заводе «Автотор», где предсерийный образец уже проходит тестирование. Массовый выпуск намечен на второй или третий квартал 2025 года.

На строительство производственной линии для электрокаров предприятие получило инвестиции в размере около 4 млрд рублей. Завод сможет выпускать до 50 000 машин ежегодно, а сам Amber будет полностью локализован в России, что подчёркивает его ориентированность на отечественный рынок.