В России в 3,5 раза выросли продажи китайских смартфонов

Импорт смартфонов из Китая в Россию заметно вырос в первой половине 2024 года. Согласно данным Главного таможенного управления, с января по июль объем поставок увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая стоимость ввезённых гаджетов достигла $1,47 млрд, а продажи флагманских моделей, дороже 50 тыс. руб., возросли в 3,5 раза.

Эксперты связывают этот рост с изменениями на рынке. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что после ухода ряда западных брендов, таких как Samsung и Apple, китайская техника заполнила пустующие ниши. Теперь китайские смартфоны занимают основную часть полок в магазинах электроники, оставляя немного места для оставшихся официальных брендов. В то же время, Samsung, несмотря на уменьшение доли, активно рекламирует свои гаджеты через партнёров, поддерживая своё присутствие в России.

Спрос на китайские смартфоны растёт не только из-за их доступности, но и из-за их качества. Сергей Вильянов, главный редактор Vilianov.com, подчеркнул, что китайские устройства теперь соперничают с корейскими по качеству и функционалу, зачастую предлагая более привлекательные цены. По его словам, китайские производители удачно подстраиваются под модельный ряд Samsung, предлагая устройства, которые часто оказываются даже лучше и дешевле.