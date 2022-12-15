В России в 3 раза выросли продажи препаратов от гриппа

Исследование проводилось в период с 28 ноября по 11 декабря, то есть в течение двух недель. По стране в среднем объёмы продаж противогриппозных лекарств увеличились в 3 раза. В Москве — в 1,3 раза.

При исследовании покупок учитывались следующие препараты в чеках: «Тамифлю», «Осельтамивир», «Номидес», «Инфлюцеин», «Гриптера», «Занамивир» и «Реленза».

Также отмечается, что, согласно данным системы цифровой маркировки «Честный знак», за этот период в РФ было реализовано 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ, что на 12% превышает показатели двух предыдущих недель. На препараты от гриппа и ОРВИ россияне потратили порядка 4,1 млрд рублей. Больше всего продажи лекарств выросли в Калмыкии и Смоленской области — на 40%, а также в Кабардино-Балкарии — на 39%.