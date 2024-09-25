В России в 58 раз выросло число программистов, пишущих код с помощью ИИ

С начала 2022 года число пользователей нейросетей для написания кода среди клиентов оператора T2 (ранее Tele2) выросло в 58 раз, достигнув 52 144 уникальных пользователей в месяц к августу 2024 года. Наибольший интерес к таким инструментам пришёлся на апрель 2024 года, когда 81 627 абонентов пытались программировать с помощью искусственного интеллекта.

Представитель «Билайна» также отметил, что использование ИИ-инструментов стало популярным. По их данным, в августе 2024 года число пользователей сервисов генерации кода увеличилось на 58 раз по сравнению с тем же месяцем 2023 года. При этом основная часть новых пользователей — это люди в возрасте от 25 до 54 лет, причём среди них преобладают мужчины (55%).

Среди популярных ИИ-ассистентов выделяется Gigacode, который с момента запуска был установлен более чем 20 тысячами пользователей. А вот «Яндекс» за одну неделю получил более 3000 заявок на тестирование своего Yandex Code Assistant от различных компаний. Как объясняет главный редактор «Рейтинга рунета» Анатолий Денисов, нейросети выполняют роль «джунов», берясь за простые задачи под руководством более опытных программистов. Директор департамента разработки «Рексофта» Николай Сокорнов добавляет, что такой подход к написанию кода становится все более актуальным в условиях быстрого развития технологий.