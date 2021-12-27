В России в ближайшем будущем появится водородная атомная станция

В России в ближайшем будущем появится водородная атомная станцияПервая в России
Проект атомной энерготехнологической станции предполагает производство водорода и создания систем оборудований для его хранения и дальнейшей транспортировки. В настоящее время близок к завершению эскизный проект высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, он должен быть завершен уже в 2023 году.
Согласно дорожной карте … в начале 2025 года мы должны получить лицензию на размещение АЭТС, а к осени этого же года разработать проектную документацию. Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию
Он добавил, что, скорее всего, корпус реактора ВТГР изготовят на заводе «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, эксплуатируемых многими АЭС