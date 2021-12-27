Наука и технологии
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В России в ближайшем будущем появится водородная атомная станция

Первая в России
Генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов сообщил, что в России появится первая атомная станция для наработки водорода, ее планируют запустить к концу 2032 года.
В России в ближайшем будущем появится водородная атомная станция

Проект атомной энерготехнологической станции предполагает производство водорода и создания систем оборудований для его хранения и дальнейшей транспортировки. В настоящее время близок к завершению эскизный проект высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, он должен быть завершен уже в 2023 году.

Согласно дорожной карте … в начале 2025 года мы должны получить лицензию на размещение АЭТС, а к осени этого же года разработать проектную документацию. Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию

Андрей Никипелов
Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Он добавил, что, скорее всего, корпус реактора ВТГР изготовят на заводе «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, эксплуатируемых многими АЭС

Источник: РИА новости
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