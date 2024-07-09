В России в два раза выросла популярность техники китайских брендов

К середине 2024 года россияне значительно изменили своё отношение к китайской электронике. Продажи техники китайских брендов выросли более чем вдвое по сравнению с началом 2022 года, когда доступ к продукции Samsung, LG, Apple и других западных компаний ещё был возможен. По данным «Яндекс Маркета», спрос на китайскую технику увеличился в три раза, и интерес к ней продолжает расти.

Россияне предпочитают продукцию известных китайских брендов, таких как Xiaomi, Honor, Realme и Infinix, избегая совсем неизвестных марок. Эти компании заняли лидирующие позиции на российском рынке, несмотря на конкуренцию. Даже Lenovo, поддержавшая санкции против России, все ещё популярна, а OnePlus нашла официального дистрибьютора в стране. Наибольшей популярностью пользуются ноутбуки и телевизоры китайского производства, которые заменили американские, корейские и японские марки.

Китайская техника стала востребована не только в сегменте гаджетов, но и в бытовой технике. Например, Xiaomi, Haier и Dreame заняли ведущие позиции на рынке. Китайские бренды сейчас занимают 40% продаж бытовой техники на «Яндекс Маркете», что выше прошлогодних 32%. Эксперты связывают это с уходом западных брендов и регулярным обновлением ассортимента китайских компаний, а также с оптимальным соотношением цены и качества. Россияне теперь выбирают китайскую технику из-за доступных гарантий и сервисного обслуживания, чего не могут предложить ушедшие западные компании.