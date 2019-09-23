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В России в рамках учений произошла авария с двумя боевыми машинами десанта

К счастью, пострадавших среди людей нет
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации выступила с официальным объявлением о том, что в ходе крупномасштабных военных учений “Центр-2019”, при десантировании десантной военной техники на один из полигонов в Оренбургской области, произошел достаточно неприятный инцидент.

Так, стало известно, что боевая машина десанта должна была приземлиться на полигоне после десантировании с военно-транспортного самолёта Ил-76. Для этого планировалось использовать парашютные системы, которые, по всей видимости, дали сбой, в результате чего военная техника столкнулась с землей в результате фактически свободного падения. К счастью, данные испытания проходили без участия экипажа.

Фотографии с места крушения

”В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения”, — рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

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