В России в рамках учений произошла авария с двумя боевыми машинами десанта

Так, стало известно, что боевая машина десанта должна была приземлиться на полигоне после десантировании с военно-транспортного самолёта Ил-76. Для этого планировалось использовать парашютные системы, которые, по всей видимости, дали сбой, в результате чего военная техника столкнулась с землей в результате фактически свободного падения. К счастью, данные испытания проходили без участия экипажа.