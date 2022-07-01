В России в три смены запустят производство боевых беспилотников

Завод по серийному выпуску «Орионов» находится в городе Дубна Московской области. Об увеличении количества смен рассказал заместитель гендиректора компании-владельца предприятия, группы «Кронштадт» Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода.

«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения», — сказал руководитель.