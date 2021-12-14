В России в вопросах внешней политики будет помогать искусственный интеллект

По словам спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина, аналитических задач, как и подразделений, которым нужна такая система, хватает. При этом перечень проблем, которые будет рассматривать ИИ, Кирюшин не уточнил. Как только закончится проектирование, министерство определится с финансированием.



Старший эксперт ЦПУР Олег Шакиров объяснил, где министерство иностранных дел может применить искусственный интеллект, приведя в пример другие страны. В США и Канаде, по его словам, похожую систему используют для роботов, которые отвечают в чатах с клиентами ведомств. Шакиров, к тому же, вспомнил разработку британских коллег, которая выявляет щепетильную информацию в документах перед их публикацией.