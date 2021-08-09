В России вакцинировать детей от коронавируса пока не будут

Наука и технологии
Сегодня в 12:33
В России вакцинировать детей от коронавируса пока не будутДля этого нет оснований
Об этом рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Эксперт отметил, что дети болеют «принципиально легче» по сравнению со взрослыми.
По его словам, даже после проведения всех клинических испытаний и сертификации вакцины, массово вакцинировать детей оснований пока нет.
При этом в «Векторе» отметили о необходимости в разработке такого средства, которое сможет защитить детей от дельта-штамма. «Новые варианты коронавируса могут оказаться ещё более чувствительными для детей и более опасными для них», — подытожил Ринат Максютов.