В России вакцинировать детей от коронавируса пока не будут

По его словам, даже после проведения всех клинических испытаний и сертификации вакцины, массово вакцинировать детей оснований пока нет.

При этом в «Векторе» отметили о необходимости в разработке такого средства, которое сможет защитить детей от дельта-штамма. «Новые варианты коронавируса могут оказаться ещё более чувствительными для детей и более опасными для них», — подытожил Ринат Максютов.