В России вдвое увеличат количество камер на дорогах

”В настоящее время на нашей сети автомобильных дорог установлено 1130 камер. Из них администрируются 496, еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, заключаются соглашения об информационном взаимодействии, их администрирование планируется начать с 1 декабря этого года”, - поделился Козлов.

Известно, что “Росавтодор” владеет обширной частью дорог общего пользования федерального значения, протяженность которых составляет более 53 тысяч километров. Также, в оперативном управлении дорожного агентства имеются порядка 6927 мостовых сооружений и 60 тоннелей.