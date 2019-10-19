Наука и технологии
Сегодня 14:12
В России вдвое увеличат количество камер на дорогах
Уже в начале декабря их количество увеличится до тысячи
Заместитель начальника управления строительства и эксплуатации ФДА "Росавтодор" Антон Козлов рассказал, что уже в начале декабря текущего года количество функционирующих камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах ФДА "Росавтодор" будет увеличено до тысячи.
”В настоящее время на нашей сети автомобильных дорог установлено 1130 камер. Из них администрируются 496, еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, заключаются соглашения об информационном взаимодействии, их администрирование планируется начать с 1 декабря этого года”, - поделился Козлов.
Известно, что “Росавтодор” владеет обширной частью дорог общего пользования федерального значения, протяженность которых составляет более 53 тысяч километров. Также, в оперативном управлении дорожного агентства имеются порядка 6927 мостовых сооружений и 60 тоннелей.
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