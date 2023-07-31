В России вдвое увеличат мощность системы борьбы с телефонными мошенниками

Роскомнадзор (РКН) усиливает борьбу с телефонным мошенничеством, развивая систему «Антифрод». Недавно они закупили новое оборудование, включая серверы и жёсткие диски, чтобы улучшить работу этой системы. Планируется увеличить количество узлов для подключения региональных операторов связи и таким образом, сделать систему более эффективной.

«Антифрод» запущена в декабре 2022 года и блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Как сообщается, она уже успешно предотвратила миллионы таких вызовов. Большая часть операторов связи уже присоединилась к системе, а до марта 2024 года ожидается, что все они будут подключены к ней. Операторы также используют свои собственные антифрод-системы, и для более эффективной работы, системы РКН должны быть объединены с их системами.

Существующие технические проблемы могут быть решены согласованием технических заданий между участниками системы, что поможет интегрировать их работу и повысить эффективность борьбы с мошенничеством. Однако, несмотря на улучшения, количество случаев телефонного мошенничества все равно увеличивается из-за роста числа злоумышленников.

.