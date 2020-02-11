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В России вернули доступ к 2 млн IP-адресов, заблокированных в попытках ограничить доступ к Telegram
При этом все еще немалое число IP-адресов остаются заблокированными
В сети появилась информация о том, что пресс-служба Роскомнадзора выступила с заявлением. Согласно нему, ведомство официально разблокировало около 2 млн IP-адресов, в свое время внесенных в реестр запрещенной информации в связи с попыткой заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
”Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные IP-адреса длительное время не используются для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов”, — объяснили подобное решение в самом ведомстве. Что интересно, в свое время Роскомнадзор заблокировал одних только IP-адресов компании Amazon в количестве 2,7 млн штук.
Напомним, что первым свое внимание на массовую разблокировку обратил Telegram-канал "Эшер II". Но даже несмотря на это, на данный момент все еще остаются поштучно заблокированными порядка 16 458 IP-адресов, а 732 394 IP-адресов находятся в блокировке одной общей подсетью.