В России вернули доступ к 2 млн IP-адресов, заблокированных в попытках ограничить доступ к Telegram

”Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные IP-адреса длительное время не используются для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов”, — объяснили подобное решение в самом ведомстве. Что интересно, в свое время Роскомнадзор заблокировал одних только IP-адресов компании Amazon в количестве 2,7 млн штук.

Напомним, что первым свое внимание на массовую разблокировку обратил Telegram-канал "Эшер II". Но даже несмотря на это, на данный момент все еще остаются поштучно заблокированными порядка 16 458 IP-адресов, а 732 394 IP-адресов находятся в блокировке одной общей подсетью.