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В России вертолёт Ми-8 столкнулся со зданием аэропорта
Информации о пострадавших пока нет
Как стало известно, в посёлке Богучаны, расположенном в Красноярском крае, произошло столкновение российского самолёта Ми-8 со зданием местного аэропорта. На данный момент никакой информации о том, пострадал ли кто-то в результате инцидента.
Из того, что известно, можно отметить, что летательный аппарат зацепил лопастями здание авиагавани в момент подготовки во взлёту, пишет РИА Новости. Принадлежит же вертолёт авиакомпании «Ельцовка». Как сообщает Telegram-канал «112», в Богучаны воздушное судно прибыло с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения на дозаправку.
Отметим, что несколько месяцев назад вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области. Информации о том, пострадал ли кто-то тогда также в открытом доступе нет.
Ми-8 — многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.