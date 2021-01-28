В России вертолёт Ми-8 столкнулся со зданием аэропорта

Из того, что известно, можно отметить, что летательный аппарат зацепил лопастями здание авиагавани в момент подготовки во взлёту, пишет РИА Новости. Принадлежит же вертолёт авиакомпании «Ельцовка». Как сообщает Telegram-канал «112», в Богучаны воздушное судно прибыло с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения на дозаправку.

Отметим, что несколько месяцев назад вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области. Информации о том, пострадал ли кто-то тогда также в открытом доступе нет.

Ми-8 — многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.