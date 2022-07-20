В России «Википедию» будут помечать как нарушителя закона

Причиной таких мер стало невыполнение Wikimedia Foundation предписаний Роскомнадзора в части удаления противоправной информации, в том числе касающейся проведения СВО на Украине. Помечать «Википедию» и все сайты Wikimedia Foundation поисковики будут до тех пор, пока не будут выполнены требования регулятора.

«Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — сообщили в Роскомнадзоре.