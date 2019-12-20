В России владельца онлайн-кинотеатра впервые приговорили к лишению свободы

”Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится”, — рассказал руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

К слову, представители Group-IB, компании, участвовавшей в расследовании деятельности Сайгина, первоначально ограничились лишь предупреждением владельца пиратских сайтов о том, что он нарушает авторские права и требованием прекратить распространение пиратских копий фильмов. Но предприниматель, как ни странно, совершенно никак на это не реагировал, а в момент блокировки собственных сайтов и “зеркал” просто-напросто создавал новые.