В России владельцы Telegram-каналов объединились для защиты своих интересов перед властями

В России владельцы Telegram-каналов объединились для защиты своих интересов перед властямиНеобычный и неожиданный шаг
Владельцы Telegram-каналов и топ-менеджеры площадки BeSeed объединились, чтобы создать профессиональное некоммерческое объединение — Ассоциацию телеграм-авторов.
Новая организация была создана с целью защиты и лоббирования интересов представителей индустрии перед властями и рекламодателями.
АТА сосредотачивает внимание на актуальных вопросах, таких как закон о маркировке, штрафы, сдача нулевой отчётности и регистрация деятельности паблишеров в сегменте IT.
Через объединение участники будут коллективно отстаивать свои интересы и облегчать работу владельцев каналов.
Коммьюнити ассоциации предоставляет участникам доступ к базе знаний, новостям индустрии, полезным гайдам и юридической информации с обзорами и разъяснениями по актуальным вопросам.
Интересна реакция основателя мессенджера на появления подобного объединения вокруг одной из форм контента на площадке.