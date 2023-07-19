В России владельцы Telegram-каналов объединились для защиты своих интересов перед властями

Новая организация была создана с целью защиты и лоббирования интересов представителей индустрии перед властями и рекламодателями.

АТА сосредотачивает внимание на актуальных вопросах, таких как закон о маркировке, штрафы, сдача нулевой отчётности и регистрация деятельности паблишеров в сегменте IT.

Через объединение участники будут коллективно отстаивать свои интересы и облегчать работу владельцев каналов.

Коммьюнити ассоциации предоставляет участникам доступ к базе знаний, новостям индустрии, полезным гайдам и юридической информации с обзорами и разъяснениями по актуальным вопросам.

Интересна реакция основателя мессенджера на появления подобного объединения вокруг одной из форм контента на площадке.