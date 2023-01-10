В России внедрили электронный медицинский полис. Оформить его можно со смартфона

Пользователи портала смогут оформить электронный полис на себя или ребёнка, который в дальнейшем, при необходимости, можно будет предъявить на экране телефона.

Номер нового полиса будет готов в течение одного рабочего дня после подачи заявки на Госуслугах, при условии, что у пользователя есть подтвержденная учётная запись. При этом для детей полис также выдаётся в течение одного дня.

Так как полис ОМС будет электронный, то и информация о нём, включая номер, название страховой компании и прикрепление к поликлинике, можно будет посмотреть на портале. Там же будет можно сменить страховую компанию и регион, приостановить или возобновить действие полиса и многое другое.