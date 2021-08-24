В России внедрили улучшенную версию вакцины от гриппа

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В России внедрили улучшенную версию вакцины от гриппаРадует, что COVID-19 не перетянул на себя абсолютно всё внимание медицинского сообщества
Как стало известно, в России в 2021 году изменилась вакцина против гриппа. Так, в неё внедрили защиту от двух новых штаммов, которые прежде «не циркулировали в популяции», рассказали в Роспотребнадзоре.
Представители ведомства также отметили, что в 2020-м активность гриппа была низкая, что привело к отсутствию укрепления иммунной прослойки. При этом обычно этот процесс проходит без каких-либо нарушений из-за интенсивной циркуляции вирусов гриппа, пишут Известия.
Что же до новой вакцины, то она была создана с учётом свежих рекомендаций ВОЗ, а именно были добавлены два новых штамма вируса гриппа A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019).
Роспотребнадор выступил с рекомендацией, согласно которой прививку от гриппа стоит сделать как минимум 60% взрослых и детей, а также 75% людей в группах риска.