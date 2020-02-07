Наука и технологии
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В России внедрят систему проверки иммунитета к коронавирусу
2019-nCoV может войти в состав системы мониторинга коллективного иммунитета
Напомним, что на данный момент в России разрабатывается система мониторинга коллективного иммунитета “Монитор-Био”. Кроме того, она уже функционирует в тестовом режиме в нескольких российских городах. Сейчас же, по словам представителей Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в нее планируют включить и коронавирус нового типа.
Отметим, что на сегодняшний день в систему включены более 20 заболеваний, в числе которых гепатит, ветряная оспа, краснуха, туберкулез и прочие. Всероссийская система “Монитор-Био” была разработана для контролирования уровня сопротивляемости жителей России инфекциями. Кроме того, она также поможет сформировать Национальный календарь прививок и определить как географию охвата вакцинацией, так и ее сроки.
Благодаря включению в состав системы 2019-nCoV появится возможность проверить иммунитет россиян к коронавирусу. Сообщается, что внедрение системы может завершится уже во второй половине текущего года.