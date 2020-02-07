В России внедрят систему проверки иммунитета к коронавирусу

Отметим, что на сегодняшний день в систему включены более 20 заболеваний, в числе которых гепатит, ветряная оспа, краснуха, туберкулез и прочие. Всероссийская система “Монитор-Био” была разработана для контролирования уровня сопротивляемости жителей России инфекциями. Кроме того, она также поможет сформировать Национальный календарь прививок и определить как географию охвата вакцинацией, так и ее сроки.

Благодаря включению в состав системы 2019-nCoV появится возможность проверить иммунитет россиян к коронавирусу. Сообщается, что внедрение системы может завершится уже во второй половине текущего года.