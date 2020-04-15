В России внедрят "умные" дороги для предупреждения водителей о пешеходах

Так, по словам пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева, тестовые запуски “умных” дорог уже были осуществлены в ряде российских городов, в числе которых Волгоград, Курск, а также Самара. Работа уникальной системы основана на обнаружении вибрационного воздействия от пешехода и открытых люков на дороге с последующей передачей данных координат в бортовой компьютер машин. Сообщается, что точность выявления координат события достигает 1 метра.

”В России достаточно высокая смертность с участием пешеходов. Наша технология позволит снизить риски минимум на 20-25%. Мы ожидаем, что в ближайшие четыре-пять лет технология акустического мониторинга будет тиражирована в большинство регионов России”, - поделился Федосеев.