В России внедряют технологию оплаты касанием смартфона о смартфон

Для того чтобы воспользоваться смартфоном или планшетом как pos-терминалом, необходимо установить на устройство приложение, которое указано на сайте банка. Также перед этим следует подать заявку в кредитную организацию для заключения договора эквайринга. Для успешного прохождения платежа получателю необходимо открыть приложение и набрать нужную сумму, а покупателю достаточно просто приложить к смартфону любое NFC-устройство, которое поддерживает оплату Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или бесконтактную карту.

Скорость трансакции данной технологии не уступает обычному мобильному терминалу и зависит от работы интернета на устройстве, что обычно ограничивается несколькими секундами. Оплата принимающей стороне поступает на следующий рабочий день.