В России внесли «Фонд борьбы с коррупцией»* в список экстремистов и террористов

Как сообщает источник, такое решение суд принял 4 августа после неудачного обжалования защитой предыдущего постановления, принятого в июне, как раз о признании организаций Навального экстремистскими.

Следствием этого будет блокировка всех банковских счетов организаций без возможности создать новые.

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