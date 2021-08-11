В России внесли «Фонд борьбы с коррупцией»* в список экстремистов и террористов

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В России внесли «Фонд борьбы с коррупцией»* в список экстремистов и террористовПосле решения суда, окончательно принятого 4 августа
На сайте Росфинмониторинга появилась запись о внесении в список террористов и экстремистов организации Алексея Навального «Фонд борьбы с коррупцией»*. Также в этот реестр попала некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»*.
Как сообщает источник, такое решение суд принял 4 августа после неудачного обжалования защитой предыдущего постановления, принятого в июне, как раз о признании организаций Навального экстремистскими.
Следствием этого будет блокировка всех банковских счетов организаций без возможности создать новые.
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