В России вновь начнут выпускать «летающий» танк Т-80

В интервью с Lentra.ru полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о ключевых особенностях этой боевой машины.

Одной из главных характеристик танка Т-80 является его двигатель, который может быть как дизельным, так и газотурбинным.

Газотурбинный вариант отличается тем, что он тихий и устойчив к различным климатическим условиям. Танк также обладает высокой скоростью — до 80 км/ч, что и дало ему прозвище «летающий».

Напомним, что впервые данная модель была принята на вооружение Советской армии ещё в 1976 году и с тех пор прошла ряд глубоких модернизаций.