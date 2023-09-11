В России вновь начнут выпускать «летающий» танк Т-80

08:27, 11 сентября 2023
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В России вновь начнут выпускать «летающий» танк Т-80Наследие армии СССР
В России планируют возобновить производство основного боевого танка Т-80, известного своими выдающимися характеристиками.
В интервью с Lentra.ru полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о ключевых особенностях этой боевой машины.
Одной из главных характеристик танка Т-80 является его двигатель, который может быть как дизельным, так и газотурбинным.
Газотурбинный вариант отличается тем, что он тихий и устойчив к различным климатическим условиям. Танк также обладает высокой скоростью — до 80 км/ч, что и дало ему прозвище «летающий».
Напомним, что впервые данная модель была принята на вооружение Советской армии ещё в 1976 году и с тех пор прошла ряд глубоких модернизаций.