В России вновь сорвался запуск космической ракеты «Ангара-А5»

Что интересно, запуск был отменён в результате решения автоматики стартового комплекса. При этом специалисты вовсю занимаются установлением этой самой причины.

Напомним, что это третий за семь лет пуск ракеты «Ангара-А5». До этого он проходил в 2014 и 2020 годах.