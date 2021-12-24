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В России вновь сорвался запуск космической ракеты «Ангара-А5»Но уже началось рассмотрение новой даты
Как стало известно, государственная комиссия рассматривает вопрос переноса запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» на завтра, 25 декабря.
Причиной тому послужил очередной срыв пуска. Его и без того уже неоднократно переносили. Так, например, изначально он должен был состояться ещё 23 декабря, затем была использована резервная дата — 24 декабря.
В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкомиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в субботу.
Источник РИА Новости
Что интересно, запуск был отменён в результате решения автоматики стартового комплекса. При этом специалисты вовсю занимаются установлением этой самой причины.
Напомним, что это третий за семь лет пуск ракеты «Ангара-А5». До этого он проходил в 2014 и 2020 годах.
Источник: РИА Новости