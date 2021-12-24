Наука и технологии
Сегодня в 23:46
1 мин.

В России вновь сорвался запуск космической ракеты «Ангара-А5»

Но уже началось рассмотрение новой даты
Как стало известно, государственная комиссия рассматривает вопрос переноса запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» на завтра, 25 декабря.
В России вновь сорвался запуск космической ракеты «Ангара-А5»

Причиной тому послужил очередной срыв пуска. Его и без того уже неоднократно переносили. Так, например, изначально он должен был состояться ещё 23 декабря, затем была использована резервная дата — 24 декабря.

В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкомиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в субботу.

Источник РИА Новости

Что интересно, запуск был отменён в результате решения автоматики стартового комплекса. При этом специалисты вовсю занимаются установлением этой самой причины.

Напомним, что это третий за семь лет пуск ракеты «Ангара-А5». До этого он проходил в 2014 и 2020 годах.

Источник: РИА Новости
Новости партнеров
Новости партнеров